تسجيل أول إصابة بجدري القردة في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في قطر لمسافر عائد من خارج الدولة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة القطرية الليلة الماضية، فقد تم عزل المريض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، بانه تم حصر جميع المخالطين للمصاب، حيث يقوم فريق التقصي بمتابعة الحالة الصحية للمخالطين تحسباً لظهور أي أعراض لديهم.

وأشارت إلى أنها قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للكشف المبكر عن أي حالة مشتبه بها وتوفير وسائل الكشف والتشخيص في المختبرات الوطنية وتحديث الأدلة والقواعد الإرشادية للتعامل مع المرض.