تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” في ايرلندا ولوكسمبورغ

دبلن– أعلنت الحكومة الايرلندية السبت عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى ايرلندي عائد من شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق ايرلندا “تلقى متابعة طبية” في اطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.

واشارت الى ان هذه الاصابة “مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) هي شمال ايطاليا”.

وتمكنت السلطات سريعا من تحديد الاشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من اجل “إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار” الفيروس.

وقال وزير الصحة سايمون هاريس “نحن نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني/يناير”.

فيما تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في لوكسمبورغ، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت.

وقالت لينير خلال مؤتمر صحافي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا (بلجيكا).

وأضافت ان المريض أظهر الأعراض “في بداية الأسبوع”.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ هناك أبحاثًا جارية “لتحديد الأشخاص” الذين كان المريض على اتّصال معهم.

وتمّ عزل المريض مع أسرته في مركز لوكسمبورغ الاستشفائي، لكنّ عائلته لم تظهر عليها أيّ أعراض. (أ ف ب)