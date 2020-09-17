تسجيل أول إصابة بكورونا في الطفيلة

الطفيلة- سجلت محافظة الطفيلة فجر اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن يقطن في لواء بصيرا، ويعمل ضمن كوادر الأمن والحماية في مستشفى البشير، وفق مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور خالد الخوالدة.

وأكد الدكتور الخوالدة في تصريح صحفي، أنه تم اكتشاف اصابة المواطن، بعد ظهور عينته الايجابية فجر اليوم في مستشفى البشير.

وقال انه تم تشكيل فرق للتقصي الوبائي منذ ساعات الصباح، لإجراء مسح وبائي وفحوصات أنفية للمخالطين للمواطن المصاب في اللواء، والذين يتراوح عددهم ما بين 15 إلى 20 مخالطا، بينما تم نقل المصاب إلى منطقة العزل في البحر الميت.

–(بترا)