تسجيل أول إصابة بكورونا في معان

حسين كريشان

معان – أظهرت نتائج مخبرية إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا الاربعاء، من أبناء قرية أبو دنه في محافظة معان، وفق مدير عام صحة محافظة معان الدكتور امجد ابو درويش.

وأشار ابو درويش أنه تم اخذ عينات للمواطن المصاب في محافظة الكرك كونه يعمل في شركة البوتاس الأردنية

، لافتا أن المصاب قام بزيارة أهله وذويه في قرية بئر ابو دنه في معان في ساعه متأخره من مساء أمس ، حيث لم تكن نتيجة فحصه قد ظهرت .

وبين انه تم نقل المصاب بعد ثبوت إصابته وتحويله الى الحجر الصحي، فيما جرى اخذ عينات الى عدد قليل من المخالطين له وتم إرسالها للفحص للتأكد منها.

وأوضح ابو درويش انه تم الحجر على كافة المخالطين للمصاب وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية بحقهم لحين ظهور النتائج المخبرية .