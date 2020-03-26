تسجيل أول حالة شفاء لمصاب بكورونا في مستشفى الملك المؤسس

الرمثا – اعلن مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا.

وقال لـ الغزو (بترا)، إن المصاب كان موجودا في قسم العزل في المستشفى منذ عشرة ايام، وحالته العامة ممتازة، وقد غادر المستشفى إلى بيته.

واضاف انه تم عمل فحصين متتاليين للحالة بفارق اربعة ايام بينهما، حيث بينت الفحوص المخبرية خلو الحالة من فيروس كورونا، مؤكدا انه سيراجع المستشفى بعد أسبوعين، حسب تعليمات الأطباء في المستشفى.(بترا)