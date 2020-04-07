آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

تسجيل أول قضية ضد مصاب بكورونا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، الثلاثاء، إن قضية جزائية سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا المستجد وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء خلافاً لأوامر الدفاع.

وأضاف الشريدة أن “النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم”.

مقالات ذات صلة

“شكراً” من قلب الملكة تقديراً وامتناناً للكوادر الطبية (فيديو)

منذ 11 دقيقة

دراسة صادمة.. هل حان موعد العودة إلى المدارس؟

منذ 36 دقيقة

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق أنشطة متنوعة عبر المنصات الالكترونية

منذ 51 دقيقة

أزمة كورونا.. 10 آلاف موظف في قطاع السياحة مهددون بالتسريح

منذ 52 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock