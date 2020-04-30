تسجيل أول وفاتين بفيروس كورونا في اليمن

دبي- سجل اليمن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن وزير الصحة مساء الاربعاء بعد تأكيد خمس اصابات بالفيروس في محافظة عدن جنوب البلاد.

وقال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم لقناة اليمن الفضائية الأربعاء “اليوم تم الإعلان عن خمس اصابات بفيروس كورونا ومن هذه الإصابات حالتي وفاة”.

وبحسب باعوم “أجرينا فحصا للحالات مرتين وكانت ايجابية، وبالتالي في ظل هذا الوضع العالمي لا بد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس”.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة إنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.

وكان اليمن سجل في الاسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت تماثلت للشفاء.

وفور الاعلان عن الإصابات، قرّر المجلس الانتقالي الجنوبي، القوة السياسية والعسكرية الانفصالية النافذة التي تدير عدن منذ ان أقامت إدارة ذاتية قبل أيام، فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام.

كما قرر المجلس الذي تشوب علاقته بالحكومة المعترف بها نزاعات، إغلاق مراكز التسوق والمساجد والاستمرار في وقف بيع نبتة القات وتعليق العمل في سوقها.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي وسط نقص حاد في الأدوية وانتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش الملايين على حافّة المجاعة.

كانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول كورونا ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.

(أ ف ب)