تسجيل إصابات جديدة في العراق والكويت

الغد- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السليمانية خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصبح اجمالي الاصابات بالاقليم ثماني اصابات.

وقال مصدر طبي في الإقليم الكردي العراقي، اليوم، ان المؤسسات الطبية اكتشفت وجود إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السليمانية التي سجلت وفاة أول ضحية بالفيروس بالعراق أمس لرجل (63 عاما)، موضحا ان المصابين من عائلة المتوفى (احدهما 31 عاما، والآخر 27 عاما).

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت عن وصول عدد الإصابات بعموم مدن العراق الى 35 إصابة، مشيرة إلى أن جميع الضحايا زاروا ايران.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادمتين من ايران ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالفيروس إلى 58.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزارة الصحة، إن الحالتين اللتين سجلتا هما لسيدتين قدمتا من ايران، وتم التحفظ عليهما في مركز الحجر الإلزامي المخصص لتلك الحالات، ونقلتا إلى المستشفى.

(بترا)