تسجيل إصابة ثانية بكورونا لفتاة في مادبا

عمان-الغد- كشف محافظ مادبا علي الماضي الأحد عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في المحافظة لفتاة تبلغ من العمر (24) سنة تعمل في فندق في عمان وهي مخالطة لزميلها في العمل.

ولفت الماضي ظهور نتائج العينة الأحد بعد الايجاز، والعمل جار على اتخاذ اجراءات البروتوكول الصحي.

يذكر أن الماضي أعلن في وقت سابق من مساء الأحد تسجيل إصابة لفتاة تبلغ من العمر 27 عاما مخالطة لأختها المصابة في محافظة مادبا.