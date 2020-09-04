تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

احمد التميمي

اربد- علمت “الغد” من مصادر طبية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في احد مناطق مدينة إربد.

وحسب المصادر أن الإصابات الجديدة هي لـ عاملتان من جنسية أجنبية ومريضة في مستشفى بسمة حيث ظهرت نتائجها بعد منتصف الليل من خلال العينات العشوائية التي تقوم بها فرق التقصي الوبائي.

وقالت إن مصدر الإصابة غير معروف، مؤكدا انه سيتم حجر منزل المصاب.

وكانت محافظة اربد سجلت امس حالة إصابة بفيروس كورونا لموظف يعمل في شركة سياحة كانت قد خالط مصابة من جنسية أجنبية تعمل في منزله.

وبالرغم من الاتصالات العديدة مع محافظ اربد رضوان العتوم ومدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب الا انهما لم يردا على هواتفهم.