تسجيل إصابة جديدة بكورونا في إربد

أحمد التميمي

إربد– سجلت في منطقة الصريح في محافظة إربد، إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما قامت لجنة الأوبئة بعزل منزل المصاب، وفق مصدر طبي مسؤول.

وقال المصدر لـ”الغد” إن المصاب مخالط لأحد المصابين بالفيروس، وظهرت نتائح فحصه إيجاببة صباح اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى ظهور نتائج أكثر من 200 عينة من المخالطين للمصابين في بلدة صمد والكريمة والصريح وكانت نتائجهما سلبية.

وأكد المصدر أن الوضع الوبائي في محافظة إربد تحت السيطرة، داعيا المواطنين إلى ضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.