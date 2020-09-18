تسجيل إصابة جديدة بكورونا وعزل منزل المصاب في جرش

جرش – أعلن محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جرش اليوم الجمعة، وقامت الأجهزة المختصة بعزل المنزل الذي يقطن به المصاب.

وقال أبو قاعود لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان فرق الاستقصاء الوبائي باشرت بأخذ عينات من مخالطي الإصابة من الدرجة الأولى والثانية وأخرى عشوائية لسكان المنطقة المتواجد بها المنزل، فيما تقوم الأجهزة المعنية بتعقيم المنزل والمنازل المجاورة.