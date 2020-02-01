تسجيل إصابة خامسة بفيروس كورونا في الإمارات

دبي- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تشخيص حالة إصابة خامسة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وقالت وزارة الصحة في بيان، السبت، إن “الشخص المُصاب قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، ويتلقى العلاج اللازم حالياً، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقاً ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم. (بترا)