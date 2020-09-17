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تسجيل إصابة كورونا جديدة في معان

منذ ساعتين

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حسين كريشان

معان- اظهرت نتائج مخبرية يوم امس عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد العاملين في أحد المؤسسات العامة في معان من أبناء مدينة الكرك، بحسب مدير عام صحة محافظة معان الدكتور امجد أبو درويش.

وأشار أبو درويش أن جميع الحالات التي سجلت في محافظة معان هم لأشخاص قادمين من خارج المحافظة ، لافتا أنه تم نقل المصاب إلى موقع الحجر الصحي في البحر الميت ، حيث باشرت فرق التقصي الوبائي بأخذ العينات من المخالطين للمصاب حيث تم اخذ 100 مسحة وإرسالها إلى المختبرات لفحصها ومازلنا بانتظار النتائج ،مبينا إلى انه تم اخذ 17 مسحة من المخالطين للمصاب في قرية بئر أبو دنه في قضاء ايل بمعان وسيعلن عن النتائج حال ظهورها .

وأكد على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الصحية في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الصحية من القيادة الهاشمية والحكومة ووزير الصحة .

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