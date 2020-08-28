تسجيل إصابة لطفلة بكورونا في منطقة عين الباشا

عين الباشا- اعلن محافظ البلقاء نايف الهدايات الحجايا الجمعة عن اصابة طفلة بفيروس كورونا بمنطقة عين الباشا.

واضاف الهدايات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان الإصابة التي سجلت، هي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي حفيدة السيدة الستينية التي أعلن عن إصابتها أمس.

وأضاف، أن نتيجتها ظهرت ضمن نتائج العينات التي أخذت لمخالطي السيدة الستينية، وتم تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة.

وأشار الى أنها كانت ضمن المنزل الذي تم عزله في عين الباشا، وان فرق الاستقصاء الوبائي سحبت عينات المخالطين والمجاورين، ولا زالت تقوم بعملها.