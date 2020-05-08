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تسجيل إصابة واحدة بكورونا في الصين

منذ 52 دقيقة

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بكين – أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة وفق لجنة الصحة الصينية.
يذكر ان الصين أعلنت امس الخميس، أن جميع مناطق البلاد، قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس من عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
يشار الى ان الصين ذكرت مؤخرًا إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كورونا وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى “تسييس القضية” ومهاجمة بكين.

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