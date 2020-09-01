تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في البلقاء

عمان-الغد- أعلن محافظ البلقاء نايف الهدايات، الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لفتاتين في مخيم البقعة ومنطقة الكرامة/الشونة الجنوبية، ظهرت نتيجتهما بعد الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، بحسب قناة المملكة.

وقال الهدايات إن إصابة الفتاة في مخيم البقعة، مخالطة لإصابة معلن عنها سابقا، والأخرى في منطقة الكرامة يتم الاستقصاء عن مصدر العدوى، مبينا أنه جرى نقلهما إلى مناطق الحجر في البحر الميت بعد تأكيد إصابتهما وفق البروتوكول الصحي المتبع.

وأشار إلى أن، الفرق المعنية عزلت أماكن سكن المصابتين، بناء على توصية من مديرية الأمراض السارية؛ تفاديا لانتشار الفيروس، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتأمين دورية ثابتة على منازل المصابين؛ لضمان عدم دخول وخروج أي شخص للمنزل.

وبين الهدايات، أن فرق التقصي الوبائي ستعمل على زيادة أخذ العينات سواء من المخالطين أو العشوائية في المحافظة.