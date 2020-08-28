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تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الزرقاء

منذ ساعتين
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد-كورونا- (تصوير محمد مغايضة)

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الزرقاء- قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين لشابين بفيروس كورونا بمحافظة الزرقاء من المخالطين لمصابين .
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الشاب الأول يقيم بمنطقة جبل طارق في الزرقاء والشاب الثاني بمنطقة مخيم حطين، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت إلى مكان الإصابتين لاتخاذ إجراءات العزل، فيما تباشر فرق التقصي الوبائي بسحب العينات من أقارب ومخالطي الشابين .

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