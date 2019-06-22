تسجيل براءة اختراع “سبورة إلكترو تعليمية” لمعلم في جرش

جرش- سُجلت في وزارة الصناعة والتجارة براءة اختراع “سبورة الكترو تعليمية” للمعلم فارس بني الصوفي، المدرس في مدرسة الجبل الأخضر الأساسية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.

وقال بني الصوفي لـ (بترا) اليوم السبت، إن السبورة تستخدم لأغراض تعليمية متعددة تساعد في تطوير التفكير في مجال الرياضيات مثل إجراء العمليات الحسابية (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، وتدوير الأعداد، والعد التنازلي والتصاعدي والقفزي للأعداد، وكتابة الأعداد وقراءتها إلكترونياً.

وأضاف أنه تم تصميم السبورة للعمل بالتيار الكهربائي 220.V-AC ومزودة ببطارية قابلة للشحن، كما تتسم بالمرونة في التصنيع بحيث يتم تصنيعها (بحجم كف اليد) لتناسب الأطفال في أي مكان وزمان، وكذلك تصنيعها (بحجم كبير) لتناسب العرض أمام الطلبة في الغرف الصفية، وأماكن التدريس الجماعي.

وأكد بني الصوفي أن أهمية السبورة تكمن في أنها تهيئ جواً تعليمياً متطوراً يتناسب مع التقدم والتطور التكنولوجي الحديث المتزامن مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، وذلك من خلال تطوير قدرات الطالب الحسابية في الصفوف الأساسية الأولى من خلال إجراء آلاف العمليات الحسابية للتعلم بطرق إبداعية في أي وقت في المنزل أو المدرسة عن طريق السبورة الإلكترونية.

وأضاف أنها تناسب الأطفال الموهوبين في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وخصوصاً الذين ينفرون من التعلم بالطرق التقليدية القديمة، كما تفتح الأفق أمام الطلبة العاديين؛ للنهوض بهم إلى المستوى الممتاز.

وأشار إلى انها تناسب كذلك الأطفال المتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة، للتفوق في التحصيل الدراسي، لأنها تعتمد على أساليب حديثة غير تقليدية في التعليم.

يذكر أن المعلم فارس بني الصوفي الحاصل على البكالوريوس في التربية الابتدائية والماجستير في التربية الخاصة في طرق التفكير الابداعي لدى طلبة الصفوف الأساسية، حصل على جوائز عديدة وله مؤلف بعنوان “الإبداع في الرياضيات + طرق فاما”. -(بترا)