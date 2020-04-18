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تسجيل حالة شفاء لمصاب بكورونا بمستشفى الملك المؤسس

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

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إربد – اعلن نائب مدير عام مستشفى الملك المؤسس الجامعي الدكتور باسل عبيدات اليوم السبت، عن تسجيل حالة شفاء واحدة لمصاب بفيروس كورونا.
وقال الدكتور عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان حالة الشفاء هي لاحد المخالطين لحالة مصاب دخلت قسم العزل الصحي في المستشفى قبل اسبوعين، وسيصار الى دخولها في الحجر المنزلي لمدة اسبوعين، مشيرا الى ان عدد الحالات المتبقية بقسم العزل بالمستشفى وتتلقى العلاج 22 حالة.
واكد عبيدات اهمية التزام حالات الشفاء التي تخرج من المستشفى بالعزل المنزلي دون استهتار او تهاون بذلك وصولا الى الشفاء التام.
بترا

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