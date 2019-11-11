تسجيل طائر النسر الرمادي لأول مرة في الأزرق

عمان- الغد- سجلت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحليق طائر النسر الرمادي لأول مرة فوق محمية الأزرق المائية والذي يعد من أحد أندر أنواع الطيور.

وقال مدير محمية الأزرق المائية حازم الحريشه ان النسر الرمادي يعتبر من أحد أندر أنواع الطيور ويعد واحد من أكبر نسرين في العالم وهو يهاجر بأعداد محدودة وتم رصده اليوم محلقا فوق محمية الأزرق لأول مرة.

ومن جانبه قال مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور في الجمعية المهندس طارق قنعير ان طائر النسر الرمادي وعلى رغم تسجيله بضع مرات في الأردن إلا انه لم يسجل في محمية الأزرق المائية سابقاً.

وبين قنعير ان النسر الرمادي يعتبر من الطيور النادرة وتم تسجيله محلقاً فوق سماء المملكة لكنه لم يسبق له التعشيش في الأراضي الأردنية.

وأوضح قنعير ان النسر الرمادي يعتبر من الطيور الجارحة التي تتغذى على الجيف ويطير لمسافات طويلة بحثاً عن الغذاء.

وأضاف أن النسر الرمادي يتواجد في اوروبا وإسبانيا تحديداً الا ان له مجتمعات معششة في مناطق قريبة من الأردن في المملكة العربية السعودية وتركيا.

ويقع الأردن على طول أحد أهم الممرات الرئيسية لهجرة الطيور حيث تمر الطيور المهاجرة من أوروبا عبر الأردن في مواسم الهجرة، الربيع والخريف، وقد تم تعداد 435 نوعا من الطيور في الأردن، أكثر من 300 من هذه الأنواع المهاجرة التي تمر عبر البلاد على هجرتها بين أوروبا وأفريقيا والعكس بالعكس