وفاة و 67 إصابة بكورونا 61 منها محلية

(61) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

(46) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (39) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.

(8) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين.

(6) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

حالة واحدة في محافظة مأدبا، تحت الاستقصاء.

(6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2478) حالة.

وأضافت الحكومة عبر الإيجاز اليومي أنه تم تسجيل حالة وفاة في مستشفى الأمير حمزة لشاب ثلاثيني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (17) حالة.

كما سُجّلت (61) حالة شفاء هذا اليوم، (32) في مستشفى الأمير حمزة، و(29) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

وأشارت الحكومة إلى أنه تم إجراء (8967) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (903365) فحصاً.