تسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

عمان – أعلنت السلطات الصحية في ھولندا اليوم الاثنين، عن تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الضحايا إلى 1867 شخصا.

وقال المعھد الوطني للصحة العامة والبيئة في ھولندا على موقعه الإلكتروني، إن الفحوصات الطبية أكدت كذلك تسجيل 952 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18803 حالات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمرضى الذين دخلوا المستشفيات بلغ 7135 شخصا بزيادة 260 مريضا.

–(بترا)