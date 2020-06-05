تسجيل 1021 وفاة بالولايات المتحدة

واشنطن – سجّلت الولايات المتّحدة 1021 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّها مركز جامعة جونز هوبكنز، المركز المتخصص بمتابعة أصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات نشرها المركز فجر اليوم الجمعة أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1,870,000 مصاب. وأُعلن تعافي 485 ألف شخص والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء فيروس كورونا على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.(بترا)