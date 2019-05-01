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تسجيل 106 حالات إيدز في الأردن العام الماضي

منذ 4 ساعات

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محمود الطراونة

عمان- سجل الأردن 106 حالات إيدز خلال العام الماضي (مصاب وحامل للمرض)، 65 منهم من جنسيات غير أردنية، مقارنة مع 95 حالة في العام 2017، وفق إحصائية لوزارة الصحة.

وقال مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور نشأت الطعاني، لـ”الغد” إن 33 حالة من المصابين الأردنيين ذكورا، و8 حالات من الإناث، فيما بلغت حالات الإصابة بمرض الزهري “السيفلس” 15 حالة، تبلغ أعمارهم فوق 25 عاما.

وأشار الطعاني إلى أن إجراءات وزارة الصحة حول المصابين الأجانب تقضي بتسفيرهم إلى بلادهم، فيما يتابع مركز المشورة التابع لوزارة الصحة العلاج المناسب من خلال تقديم المستلزمات اللازمة للمصاب وفحص زوجته وأولاده ومنحه علاجا شهريا ومتابعة حالته كل 3 أشهر.

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