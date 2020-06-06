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تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا بينها مخالط لأحد المصابين في عمان

منذ ساعة واحدة

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– (9) إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، و(6) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.
– حالة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر – (كازاخستان).
– حالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً (15) حالات شفاء لهذا اليوم، (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في مستشفى الملكة علياء.
كما تمّ إجراء (4090) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (217905) فحصاً.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (795) إصابة.

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