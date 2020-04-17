تسجيل 134 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الكويت

عمان- أعلنت الكويت اليوم الجمعة عن تسجيل 134 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1658 حالة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قوله إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ما رفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 5.

وقال السند، إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 258 حالة بعد شفاء 33 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

–(بترا)