آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالمكورونا الرئيسية

تسجيل 134 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الكويت

منذ 36 دقيقة
كورونا في الكويت -وكالات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أعلنت الكويت اليوم الجمعة عن تسجيل 134 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1658 حالة في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قوله إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ما رفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 5.
وقال السند، إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 258 حالة بعد شفاء 33 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

وزير الخارجية يعلن اليوم خطة إعادة الطلبة الأردنيين المتواجدين في الخارج

منذ دقيقتين

محافظة إربد تخلو من تسجيل إصابات جديدة بـ”كورونا”

منذ 28 دقيقة
همة وطن

“العطارات” ترفع مساهمتها لـ 200 ألف دينار لدعم مواجهة كورونا

منذ 47 دقيقة

4,5 مليار شخص قيد إجراءات العزل بسبب كورونا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock