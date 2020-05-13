تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الدوحة – أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1390 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتعافي 124 شخصا من المرض خلال الساعات الـــ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3143 حالة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 26539 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، إضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

–(بترا)