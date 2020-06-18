تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في المملكة واحدة منها محلية

عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، وزعت على النحو التالي:

حالة واحدة مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا.

11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و2 من مصر، و1 من الكويت، و4 من السودان، و2 من الإمارات)

حالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1001) حالة.

سُجِّلت أيضاً 4 حالات شفاء لهذا اليوم، 3 منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.

تمّ إجراء (8230) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (310732) فحصاً.