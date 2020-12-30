تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم الأربعاء، 14 وفاة و(1674) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (594) في محافظة إربد، منها (64) في الرمثا.

– (534) في محافظة العاصمة عمّان.

– (104) في محافظة البلقاء.

– (102) في محافظة الزرقاء.

– (66) في محافظة الكرك.

– (62) في محافظة عجلون.

– (61) في محافظة المفرق.

– (52) في محافظة جرش.

– (35) في محافظة مأدبا.

– (28) في محافظة العقبة.

– (20) في محافظة الطفيلة.

– (16) في محافظة معان، منها (2) في االبترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (293,067) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,409) حالات.

– سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3815) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (85) حالة، فيما غادرت (111) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (727) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (640) بنسبة إشغال (14%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (243) بنسبة إشغال (25%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (96) بنسبة إشغال (10%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2221) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (268,843) حالة.

– تمّ إجراء (25,933) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,152,125) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.46%).