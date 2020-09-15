آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تسجيل 149 حالة بكورونا منها 142 محلية

منذ ساعتين
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد-كورونا- (تصوير محمد مغايضة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- سجل في الأردن اليوم 149 حالة بكورونا منها 142 محلية، بحسب الايجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة .
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
– سُجِّلت اليوم (149) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
– (142) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
– (87) حالة في محافظة العاصمة عمّان.
– (30) حالة في محافظة البلقاء.
– (18) حالة في محافظة الكرك.
– (3) حالات في محافظة جرش.
– (3) حالات في محافظة إربد.
– حالة واحدة في محافظة مأدبا.
– (7) حالات خارجيّة، توزّعت على النحو الآتي:
– (5) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.
– حالتان بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (3677) حالة.
– سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(40) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(1) في أحد المستشفيات الخاصّة.
– تمّ إجراء (14744) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1004323) فحصاً.

إجراءات أخرى:
– في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

مقالات ذات صلة

“التربية”: منصة درسك متاحة مجانا لجميع الطلبة في المدارس الحكومية

منذ 3 دقائق

“العمل” تسمح بالإجازات للعمالة الوافدة اعتبارا من الأحد المقبل

منذ ساعة واحدة

“الأمن” يثني شخصاً هدد بإحراق نفسه أمام وزارة الثقافة

منذ ساعة واحدة

تحديث قائمة الدول والوجهات التي يستقبل منها الأردن مسافرين

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
56 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock