تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في الأردن ليرتفع العدد إلى 99

محمود الطراونة

عمان- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إنه سجلت 15 حالة اليوم وهي موزعة كالتالي: 5 حالات حفل زفاف، وحالة محجور عليها بعد فحصها، 3 حالات مخالطة لإحدى المريضات التي أصيبت نتيحة مخالطة شخص قدم من الحارج، و اثنان عراقيان مخالطين لأبيهم وقادمون من الخارج.

وبين أن أحد المصابين كان مخالطاً لأخيه الذي زاره من اسبانيا، بالإضافة إلى حالة رصدت بالجامعة الأردنية وحالة أخرى يتم التحري عنها، وحالة من الخدمات الطبية لأحد القادمين من الخارج.

وأشار إلى أنّ عدد المصابين وصل إلى 99 حالة بالعزل الصحي، مشيراً إلى أن هذا العدد ليس كبيراً جداً ولكنه مؤشر خطير بعدم الالتزام بالصحة العامة وبما يؤدي إلى زيادة العدد، وسلبنا جميعاً حريتنا وذلك نتيجة استهتار بعض الناس.

وأهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والبعد عن أيّ شخص، ويجب ألا تقترب من أيّ حالة وعدم الاقتراب من أيّ شخص مصاب.