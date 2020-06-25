عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في المملكة واحدة منها محلية، وزعت على النحو التالي:

13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر︎.

حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

حالة بين الكوادر العاملة في منطقة العزل بالبحر الميّت.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 1086 إصابة.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً 15 حالة شفاء لهذا اليوم.

كما تمّ إجراء 6325 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 355004 فحصاً.