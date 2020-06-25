أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في المملكة واحدة منها محلية

منذ 33 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في المملكة واحدة منها محلية، وزعت على النحو التالي:

13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر︎.

حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

حالة بين الكوادر العاملة في منطقة العزل بالبحر الميّت.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن  1086  إصابة.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً 15 حالة شفاء لهذا اليوم.

كما تمّ إجراء  6325  فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 355004 فحصاً.

مقالات ذات صلة

يورو - (تعبيرية)

200 مليون يورو قرض ميسر من الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا

منذ 13 دقيقة

الزعبي: لم نرسل نظاما معدّلا لصندوق التقاعد لديوان التشريع

منذ 27 دقيقة

استطلاع: نصف المنشآت قادرة على تجاوز خسارتها بعد أزمة كورونا

منذ 39 دقيقة

تخريج دورة للأمن والحماية الخاصة

منذ 45 دقيقة