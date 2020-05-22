تسجيل 150 وفاة و 8894 إصابة بكورونا في روسيا

موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الجمعة، عن تسجيل 8894 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 326448 حالة.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3249، بعد تسجيل 150 وفاة جديدة وهي تعد أكبر حصيلة يومية من الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد ، فيما وصل عدد المتعافين منه إلى 99825 شخصا.

وأوضح المركز أن العاصمة موسكو تشهد استقرارا في معدلات انتشار العدوى، حيث سجلت 73 وفاة ونحو 2988 إصابة جديدة ، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين فيها 158207 إصابات و1867 وفاة.

–(بترا)