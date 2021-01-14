تسجيل 16 وفاة و1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان- الغد- سجلت المملكة اليوم الخميس 16 وفاة و1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما جاء في الموجز الإعلامي لرئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة والعالمة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (312,043) حالة وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4107) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (13,134) حالة.

وتوزعت الإصابات في المحافظات كما يلي:

(531) في محافظة العاصمة عمّان.

(188) في محافظة إربد منها (34) في الرمثا.

(98) في محافظة البلقاء.

(57) في محافظة الزرقاء.

(56) في محافظة المفرق.

(42) في محافظة جرش.

(27) في محافظة الكرك.

(25) في محافظة مأدبا.

(23) في محافظة عجلون.

(12) في محافظة الطفيلة.

(12) في محافظة العقبة.

(4) في محافظة معان.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (77) حالة، فيما غادرت (61) حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (462) حالة، بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (371) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (165) بنسبة إشغال (17%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (76) بنسبة إشغال (8%)، وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1271) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (294,802) حالة.

وأجرت وزارة الصحة (25,014) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,515,132) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.30%).