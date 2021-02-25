تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد– سجل اليوم 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

توزّعت كما يلي:

– (2550) في محافظة العاصمة عمّان.

– (390) في محافظة البلقاء.

– (225) في محافظة إربد.

– (211) في محافظة الزرقاء.

– (95) في محافظة مأدبا.

– (89) في محافظة جرش.

– (73) في محافظة الكرك.

– (62) في محافظة عجلون.

– (46) في محافظة العقبة.

– (44) في محافظة المفرق.

– (32) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

– (10) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (380,268) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (33,041) حالة.

– سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4627) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (220) حالة، فيما غادرت (127) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1250) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1023) بنسبة إشغال (24%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (232) بنسبة إشغال (25%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (100) بنسبة إشغال (10%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1579) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (342,600) حالة.

– تمّ إجراء (33,719) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,510,000) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (11.35%).