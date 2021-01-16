16 وفاة و706 إصابات جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجلت المملكة اليوم 16 وفاة و706 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتوزعت الحالات كتالي:

(252) في محافظة العاصمة عمّان.

– (216) في محافظة إربد، منها (14) في الرمثا.

– (65) في محافظة البلقاء.

– (63) في محافظة الزرقاء.

– (36) في محافظة الكرك.

– (25) في محافظة المفرق.

– (21) في محافظة عجلون.

– (12) في محافظة العقبة.

– (9) في محافظة مأدبا.

– (7) في محافظة جرش.

– (0) في محافظة الطفيلة.

– (0) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (313,557) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (12,175) حالة.

– سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4137) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (57) حالة، فيما غادرت (44) حالة.

— بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (467) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (384) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (157) بنسبة إشغال (16%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (77) بنسبة إشغال (8%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1540) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (297,245) حالة.

– تمّ إجراء (17,738) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,552,411) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.98%).