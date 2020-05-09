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تسجيل 1704 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

منذ ساعة واحدة

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عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37136 إصابة، منها 26753 تتلقى الرعاية الطبية الملائمة.
ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، جرى تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة.
(بترا)

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