تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 5 محلية

عمان-الغد-أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 5 حالات محليّة، والبقيّة خارجيّة، وعلى النحو الآتي:

– (11) حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و2 من الكويت، و1 من السودان و2 من الباكستان، و1 من أرمينيا).

– حالتان لسائقي شاحنات، قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

– (5) حالات مخالِطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1104) حالات.

– سُجِّلت أيضاً (33) حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

– تمّ إجراء (7322) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (362326) فحصاً.

إجراءات أخرى:

– في ضوء صدور قرار السّماح بفتح الحدائق العامّة والمتنزّهات أمام المواطنين أخيراً؛ تهيب وزارة الصحّة بمرتاديها ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي.

– كما تؤكّد وزارة الصحّة مجدّداً ضرورة استخدام تطبيق (أمان) الذين يسهم في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة في وقت مبكّر.