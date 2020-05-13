تسجيل 184 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

عمان – أعلنت إسبانيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 27104 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) عن مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون قوله انه تم تسجيل 439 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 228691 حالة، كما تماثل للشفاء 1843 حالة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 140823 حالة. –(بترا)