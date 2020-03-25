تسجيل 19 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن (فيديو)

عمان- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 172 حالة جميعها في المستشفيات.

وأشار وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أن الحالات الـ19 التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت على: مريضة عراقية قدم لها ضيوف من العراق، وأردني قدم من سويسرا بتاريخ 11 آذار الجاري و8 حالات من المخالطين لمريض موجود في أحد المستشفيات العسكرية وأحد هذه الحالات الثمانية لخادمة سيرلانكية.

كما توزعت الحالات على: 4 حالات من المخالطين لممرضة البشير و5 حالات من حفل زفاف اربد.

وقال وزير الصحة، “كنت دوماً استعمل نبرة التطمين من على هذا المنبر لأنني كنت مطمئناً ومعتمداً على كل واحد فيكم لمساعدتنا للحفاظ على صحته وصحة غيره”، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل.

واقتبس من كلام جلالة الملك عبدالله الثاني الذي خاطب الجميع كأب حاني ورب أسرة كبيرة، بأن “صحة المواطن فوق كل اعتبار”، مؤكداً أن هذا تكليف لكل أردني وأمر ملكي لكل فرد فينا وليس للحكومة فقط.

وقال الدكتور جابر، “أنا عسكري وجندي قبل أن أكون وزيراً، والعسكرية ليس فيها رجاء، ولكنني أرجوكم كمواطن غيور قبل كل شيء لا تفشلونا ولا تفشلوا جهد الحكومة العظيم للحفاظ عليكم وعلى هذا الوطن وإن شاء الله نتخطى هذه الأزمة بهمة الجميع”، سائلاً المولى أن يحمي الوطن وقيادته وشعبه.

وكان وزير الصحة استهل إيجازه الصحفي بنقل رسالة حمّله إياها أحد الممرضين الذين يتعاملون مع المرضى لنقلها للمواطنين، وفيها “إخواني وأخواتي، أنا منكم وأسهر لحمايتكم ولإنقاذ الوطن من هذا الخطر الذي يواجهنا، لم أرَ أولادي منذ عدة أيام لأن أولادكم هم أولادي وعلي أن أحميهم من المرض، اليوم هي مسؤوليتنا جميعاً، أن تلتزموا جميعاً في منازلكم وإذا خرجتم أن تكونوا مثالا للشعب الواعي”. -(بترا)