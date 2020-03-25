تسجيل 19 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن – فيديو

عمان-الغد- قال وزير الصحّة الدكتور سعد جابر إنه تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 172 مصاباً.

وأضاف جابر أن الحالات الجديدة جاءت لمريضة عراقية استقبلت ضيوف من العراق وأردني قادم من سويسرا و8 مخالطين لمريض موجود بمستشفى عسكري من بينهم خادمة سيريلانكية و4 مخالطين لممرضة البشير و 5 مخالطين عرس إربد

ونقل جابر رسالة من ممرّض يعمل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، يدعو فيها المواطنين للالتزام بمنازلهم، ومراعاة الجهود التي تبذلها الكوادر الطبيّة العاملة.