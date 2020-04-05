تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا.. والبدء بفحوصات عشوائية جنوب المملكة

عمان-الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر مساء الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 345 إصابة في الأردن.

وكشف جابر خلال الإيجاز الصحفيّ عن تسجيل 36 حالة شفاء من الفيروس، غادرت مستشفيات العزل هذا اليوم.

وأضاف أنه سيبدأ العمل فحوصات عشوائية في جنوب المملكة ضمن خطة واسعة.

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