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تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا.. والبدء بفحوصات عشوائية جنوب المملكة

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان-الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر مساء الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 345 إصابة في الأردن.

وكشف جابر خلال الإيجاز الصحفيّ عن تسجيل 36 حالة شفاء من الفيروس، غادرت مستشفيات العزل هذا اليوم.

وأضاف أنه سيبدأ العمل فحوصات عشوائية في جنوب المملكة ضمن خطة واسعة.

تفاصيل الحالات:

  • حالة مخالطة لمصاب لبناني.
  • حالتان مخالطتان لابنتهم المصابة وهم عراقيين.
  • حالة مخالطة للأب المصاب وعائلته تم تسجيل 7 من العائلة.
  • حالة مخالطة لزوجة أخيها.
  • حالة مخالطة لمصابين اثنين.
  • 7 حالات من عماراة الهاشمي.
  • أم مرافقة لابنها في مستشفى الأمير حمزة.
  • مصاب من أحد مستشفيات عمان الخاصة،٪.
    7 من عائلة واحدة تلقوا العدوى من والدهم سابقا.
  • تم تسجيل 36 حالة شفاء، 29 من مستشفى الملك المؤسس، و7 حالات من مستشفى الامير حمزة.

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