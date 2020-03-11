تسجيل 238 حالة .. ارتفاع ضخم بعدد المصابين بـ كورونا في قطر

الدوحة – أعلنت قطر، الأربعاء، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بيوم واحد، إذ أكدت وزارة الصحة رصد 238 حالة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة القطرية، في مؤتمر صحفي عن تسجيل 238 إصابة جديدة في قطر لمخالطين للحالات الثلاث التي أُعلن عنها في البداية.

وزارة الصحة العامة تعلن عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (#كوفيد-19)

الدوحة في 11 مارس /قنا/ أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 238 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (#كوفيد-19) في دولة #قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 11, 2020

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة كانت في الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ اكتشاف الحالات الأولى، ما أدى إلى عدم مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وأشارت الصحة القطرية إلى أن المصابين المكتشفين حديثا يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مركز الأمراض الانتقالية.

وبهذه الحالات الجديدة، قفز عدد المصابين في قطر من 24 حالة إلى 262، لتسجل أكثر نسبة إصابات معلنة بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى 11 مارس/أذار من عام 2020، وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد المصابين مرشحة للارتفاع في قادم الأيام بين من هم في الحجر الصحي، داعية المواطنين لـ”الاطمئنان”.(CNN)