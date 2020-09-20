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تسجيل 239 حالة جديدة بكورونا بينها 231 محلية

منذ 4 ساعات
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة سعد جابر الأحد، تسجيل 239 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد التراكمي للحالات التي اُدخلت المستشفيات المعتمدة 4779 حالة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء : “من بين الحالات المسجلة 231 حالة محلية توزّعت ما بين ١٤٩ حالة في العاصمة عمّان، و٢٢ في الكرك، و١٣ في البلقاء، و٥ في إربد، و٢٣ في الزرقاء، و١٢ في معان، و١ في عجلون، و٦ في المفرق.”

كما سجل 172 حالة شفاء اليوم، وفق الوزير

“تم إجراء ١٣٤٣٧ فحصاً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات ١٠٧٠٦٢١ فحصاً.” بحسب الوزير

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