عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء الأربعاء عن تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، واحدة منها محلية، ووزعت على النحو التالي:

19) حالة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (13) أردنيّاً، و(6) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

(4) حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من الكويت، و1 من فلسطين و1 من الإمارات).

حالة في محافظة العاصمة يجري الاستقصاء عنها حاليّاً.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سُجِّلت أيضاً (10) حالات شفاء لهذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملكة علياء.

كما تمّ إجراء (7518) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (348679) فحصاً.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (1071 ) إصابة.