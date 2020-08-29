تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا منها 19 حالة محلية

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم 24 إصابة بفيروس كورونا، منها 19 محلية، بحسب إيجاز صحفي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات المحلية على النحو التالي:

– (16) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (14) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء.

– حالتان في محافظة الزرقاء، مخالطتان لمصابين سابقين.

– حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.

أما الحالات الخارجية وعددها (5) فتوزّعت كما يلي:

– (3) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من مصر، و1 من قطر).

– حالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري.

– حالة لمواطن من جنسيّة عربيّة، قادم بغرض السياحة العلاجيّة.

وبحسب الإيجاز، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1893) حالة.

وكذلك، سُجّلت (79) حالة شفاء هذا اليوم، (8) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.

وتم إجراء (9615) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (810061) فحصاً.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).