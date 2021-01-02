تسجيل 26 وفاة و903 إصابات جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 26 وفاة و903 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما جاء في الموجز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزّعت الحالات كما يلي:

– (351) في محافظة إربد، منها (13) في الرمثا.

– (300) في محافظة العاصمة عمّان.

– (84) في محافظة البلقاء.

– (32) في محافظة عجلون.

– (29) في محافظة جرش.

– (27) في محافظة الزرقاء.

– (27) في محافظة الكرك.

– (22) في محافظة مأدبا.

– (20) في محافظة المفرق.

– (10) في محافظة العقبة.

– (1) في محافظة معان.

– (0) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (296,668) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (18,805) حالات.

– سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3877) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (53) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (686) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (548) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (239) بنسبة إشغال (25%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (119) بنسبة إشغال (13%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2152) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (273,986) حالة.

– تمّ إجراء (14,498) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,211,366) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.23%).