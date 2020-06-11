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تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا من ضمنها 4 محلية

منذ ساعتين
كورونا في الأردن -(تصوير محمد مغايضة)

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عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء الخميس عن تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، وزعت على النحو التالي:

– (3) حالات لمخالطين في عمان.

– حالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين.

– حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

(22) حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (20 من جمهوريّة مصر، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً (7) حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

كما تمّ إجراء ( 8995 ) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن ( 249431 ) فحصاً.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (890) إصابة.

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