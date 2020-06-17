تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا في الكويت

عمان – أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الــ24 الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 37533 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، قوله: إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 306 وفاة.

–(بترا)